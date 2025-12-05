Santiago cumple 40 años de su declaración de Patrimonio Mundial, que "iluminó" los barrios "destinados a ser periferia"

Santiago de Compostela ha celebrado el 40º aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad con un acto este viernes que ha echado la vista atrás al 4 de diciembre de 1985, cuando la ciudad obtuvo tal consideración --a la vez que Ávila y Segovia--, y en el que diferentes autoridades han reflexionado sobre el rumbo que debe tomar ahora el municipio.

En él ha intervenido, entre otros, el regidor que ocupaba la Alcaldía cuando la Unesco otorgó el título, Xerardo Estévez, que ha rememorado que su obtención permitió, sobre todo, "iluminar barrios que estaban destinados a ser solo periferia" y ha urgido a "no vivir de las rentas del pasado", especialmente en la Ciudad Histórica.

"Fue intencionado descentralizar los grandes equipamientos para iluminar los barrios: el auditorio, equipamientos culturales, campos de fútbol... En cada barrio pusimos un dinamizador económico cultural, deportivo y institucional", ha recordado Estévez, que, con todo, ha rechazado el "elogio excesivo" del pasado.

Además de él, acudieron a la cita la actual alcaldesa, Goretti Sanmartín, que abrió y cerró el acto, y otros tres exalcaldes, Xosé Sánchez Bugallo (PSOE, 1998-2011 y 2019-23), Martiño Noriega (Compostela Aberta, 2015-19) y Agustín Hernández (PP, 2014-15).

RETOS PARA LA CIUDAD HISTÓRICA

La Ciudad Histórica, como parte del patrimonio compostelano, ha recibido múltiples menciones. "La ciudad histórica no puede vivir de las rentas del pasado. Hay que ponerla al día", ha urgido.

En este sentido, ve "imprescindible" una revisión de su "filosofía política" y ha urgido "poner al día" el Plan Especial que la rige. Además, ha hablado de una "falta de demografía" en esta zona de la ciudad: "En cada casa habitaban familias de cinco o más personas allí".

Por su parte, la actual alcaldesa ha defendido que "no es cierto" que la Ciudad Histórica esté perdiendo habitantes y lo ha restringido a aquelllas calles que "más sufren" directamente el impacto de turismo. "El cómputo total, fuera de triunfalismos porque necesitamos más población, es positivo", ha remarcado.

De este modo, Sanmartín ha fijado como retos avanzar en los usos peatonales y de estancia, mantener el carácter de ciudad histórica, facilitar el acceso a vecinos, caminar hacia una mayor accesibilidad y mejorar la eficiencia de las infraestructuras.

Para ello, ha citado la construcción de la plataforma logística de distribución de mercancías, cuyo fin es reducir el tráfico del conjunto histórico, y el concurso internacional del Conectar Central, que está actualmente en curso y busca "flexibilizar" el tránsito entre la zonas vieja y nueva.