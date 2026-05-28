La sala de neurorrehabilitación del Hospital Gil Casares entra en servicio mañana este viernes tras una inversión de 463.500 euros

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó este viernes la nueva sala de neurorrehabilitación del Hospital Gil Casares, en Santiago de Compostela, que entra hoy en funcionamiento tras una inversión de 463.500 euros.

La unidad ofrecerá una atención “especializada e integral” a pacientes con trastornos neuromotores, un colectivo que alcanza alrededor de 600 personas al año.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por el equipo directivo del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, Gómez Caamaño explicó que la Xunta destinó 102.000 euros a las obras de acondicionamiento del espacio, mientras que más de 361.000 euros se dedicaron a la adquisición de equipamiento tecnológico de última generación.

La inversión, financiada en parte con fondos europeos, permitirá dar “un salto de calidad” en la atención que el Sergas presta a las personas con lesiones del sistema nervioso.

Entre el nuevo equipamiento destaca un sistema robótico de rehabilitación de la marcha, orientado a la reeducación del patrón de movilidad de los pacientes, así como dispositivos terapéuticos para la rehabilitación asistida de miembros inferiores, especialmente eficaces en patologías como el ictus, las lesiones medulares o la esclerosis múltiple.

La sala también incorpora equipos de entrenamiento neurocognitivo y sistemas de rehabilitación funcional para miembros superiores, destinados a facilitar la realización de actividades de la vida diaria.

Además, la unidad contará con un sistema de rehabilitación del equilibrio y con dispositivos de ondas mecano-sonoras selectivas, diseñados para acelerar la recuperación mediante la estimulación muscular y articular.

Junto a la remodelación y renovación tecnológica, la Xunta reforzará el personal del servicio con un equipo multidisciplinar integrado por dos fisioterapeutas —uno más que hasta ahora—, un terapeuta ocupacional y un celador. También se ha incorporado un médico adjunto y está prevista la llegada de un logopeda.

Por último, Gómez Caamaño subrayó que esta actuación supone un nuevo avance en el desarrollo de la Estratexia Galega en Enfermedades Raras 2025-2030, destacando la mejora de la atención a estos pacientes gracias a la puesta en marcha de las Unidades Funcionales Multidisciplinares de Santiago, A Coruña y Vigo.