Rosa Crujeiras, primera rectora de la historia de la USC: "Haremos del conocimiento nuestra vanguardia, nuestra bandera y nuestro derecho"

"Quiero expresar con claridad que haremos del conocimiento nuestra vanguardia, nuestra bandera y nuestro derecho". Así definió la catedrática Rosa M. Crujeiras Casales a que será su hoja de ruta al frente de la Universidad de Santiago de Compostela en los próximos seis años. La profesora Crujeiras tomó posesión este viernes 10, en un acto solemne que se desarrolló en el Salón Nobre del Colegio de Fonseca, de su cargo como rectora de la USC, convirtiéndose en la primera mujer que lidera la rectoría de la institución en sus más de 500 años de historia. "Trabajaremos, desde la responsabilidad que hoy asumo como rectora, para que la Universidad de Santiago de Compostela sea la institución pública y gallega de máxima excelencia académica, decididamente feminista e inclusiva y que mantenga su firme compromiso con el país al que pertenece y al que sirve", destacó en su discurso.

La profesora Crujeiras inició su intervención debujando las metas que persigue como rectora. Así, ha puesto el foco en su voluntad de "construir una nueva Universidad que avance, adelantándose a las demandas sociales, que inmueve en la manera de hacer y de relacionarse, que cuente con la sociedad y para la sociedad, y que estime de nuestro y que estime de nós". Para la catedrática de Estadística e Investigación Operativa es fundamental "consolidar y fortalecer el sentimiento de pertenencia" a la comunidad universitaria de la USC. "Una comunidad que sea ejemplo de acogida, de inclusión, de igualdad y de respeto, en la que la diversidad no sólo sea reconocida, sino también cuidada y celebrada como una de sus mayores fortalezas", ha destacado. "Y una comunidad que se consolide como una verdadera fuerza de transformación, comprometida con la generación y la transferencia del conocimiento, con el pensamiento crítico y con la contribución al progreso social", añadió.

Defensa do sistema público

Rosa M. Crujeiras dedicó buena parte de su discurso a realizar una defensa del sistema educativo público en el que ella misma se formó. "La ministra formación vital y profesional fue posible gracias a un sistema educativo público que me acompañó desde la escuela rural de Artes, la parroquia de Ribeira donde nacín, hasta esta Universidad. Primeramente de la mano de maestras y maestros cuya labor fue determinante en la miña aprendizaje, y después profesoras y profesores a quien le debo la minera relación con el conocimiento, definida por la curiosidad y el espíritu crítico", señaló. En ese contexto, ha continuado la rectora, "la enseñanza ha revelado su sentido más profundo: el de garantizar la igualdad de oportunidades y hacer posible que las personas puedan desarrollar todo su potencial con independencia de su origen y de las circunstancias de partida". Por ello, ha concluido, "el sistema público de educación, en todos sus niveles, constituye uno de los principales patrimonios colectivos de un país".

Transformación social

La rectora reclamó el espacio de la Universidad en la sociedad "como agente activo de transformación social". Nuestra debe ser, dijo, una voz de valores: "de buen gobierno, de transparencia, de ética, de ejemplaridad y de responsabilidad pública. Una voz que se traduzca en acciones frente a problemas sociales ante los que no debemos permanecer en silencio".

Así acontece con la emergencia social de la vivienda, uno de los aspectos en los que se detuvo Rosa Crujeiras junto con la atención a la salud mental, o con la obligación "que asumimos de actuar con firmeza frente a la violencia machista y frente a los discursos de odio". Y del mismo modo, subrayó, "debemos reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la respuesta a la emergencia climática, integrando la responsabilidad ambiental en el conjunto de las políticas institucionales y asumiendo con decisión los Objetivos de Desarrollo Sostenible como horizonte de nuestra responsabilidad pública".

López: “deber cumprido”

"Vuelto con muchas ganas a la vida de profesor en la miña Facultad de Derecho, donde siempre me encontrarán al servicio de la USC". Así despedía en el acto su mandato el rector Antonio López, que aseguró estar "feliz". "Si la toma de posesión estaba marcada por la mezcla entre ilusión y responsabilidad, en este momento de final y traspaso de poderes los sentimientos dominantes son la satisfacción del deber cumplido y una infinita gratitud", manifestó.

"Fue un auténtico privilegio servir a esta Universidad como el rector centésimo septuagésimo según en estos dos mandatos rectorales y es también una honra traspasarle el bastón y la medalla como símbolos del gobierno universitario a la Rectora Cruceras", dijo.

En su discurso aprovechó además para reivindicar el poder transformador de la sociedad de la Universidad pública. "Nada de lo que tiene pasado en Galicia y en España podría ser imaginado sin sus Universidades", aseguró, con especial acento en el público, "elemento esencial para la igualdad de oportunidades, el gran motor de este elevador social que permite que cada uno pueda alcanzar el lugar que le corresponde sin más condicionantes que los de sus capacidades personales y su esfuerzo". "Por eso -aseguró-, creo en el sistema universitario público de Galicia y creo en la Universidad de Santiago de Compostela, una universidad completa, comprometida con la cultura y la proyección internacional y que tiene demostrado solvencia y gestión rigurosa de sus recursos".

Tuvo además López palabras de agradecimiento para "todas las personas que con su trabajo y dedicación nos han tropado hasta aquí, pero nada sería posible sin la generalidad de quienes se han implicado asumiendo responsabilidades de distinta naturaleza, por la vocación universitaria demostrada y el compromiso acreditado, que nos ha permitido superar situaciones límite, como la pandemia", advirtió.

En el espacio de los agradecimientos institucionales, que hizo especiales para la Xunta de Galicia, el Gobierno de España, las Diputaciones de A Coruña y Lugo y los Ayuntamientos de Santiago y Lugo, reivindicó un gran pacto institucional por las Universidades y la Ciencia, "con especial intensidad entre Estado y CCAA, pues sólo así se podrán alcanzar algunos de los retos que la LOSU consagró, como el objetivo del 1 % del PIB para las Universidades", finalizó.

A USC, “motor de progreso”

Por su parte, durante su intervención, el presidente de la Junta ha trasladado sus parabénes a la nueva rectora, poniendo en valor el hito histórico de ser la primera mujer que accede a la rectoría en los cinco siglos que tiene la universidad. "Celebrámos y aguardamos seguir celebrando muchos más avances y logros en los próximos años", destacó Rueda.

El titular del Gobierno autonómico reivindicó la "colaboración intensa" entre la Junta y la USC y reafirmó el compromiso del ejecutivo gallego "con una universidad pública fuerte, moderna y accesible". Mostró su predisposición para que "la USC, y todas las universidades gallegas, sigan siendo un motor de progreso y un espacio de oportunidades que acojan e impulsen todo el talento que hay en Galicia".

Numerosas autoridades e 500 asistentes

Entre las autoridades presentes en la ceremonia, que congregó a cerca de quinientas personas, figuraban el delegado del Gobierno en Galicia, la alcaldesa del municipio de Santiago y el alcalde de Lugo, los ex rectores de la Universidad de Santiago y de las otras dos universidades gallegas, la presidenta del Consejo Social de la USC y el de la UVigo, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el fiscal superior de Galicia, la presidenta del Consejo de la Cultura Gallega, la defensora del Pueblo, el presidente del Consejo Económico y Social y la presidenta de la Diputación de Lugo, entre otras muchas.

Equipo reitoral

Este viernes tomaron además posesión de su cargo Alicia Villalba Sánchez como secretaria general; Roberto Bande Ramudo como vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo; Almudena Hospido Quintana como vicerrectora de Investigación y Ciencia Abierta; Pablo Taboada Antelo como vicerrector de Profesorado e Innovación Docente; Pablo Durán Santomil como vicerrector de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad; María Reyes Laguna Francia como vicerrectora de Ordenación Académica y Oferta Formativa; Marcelino Manero Manero como vicerrector de Innovación y Transferencia del Conocimiento; Lorena Añón Loureiro como vicerrectora de Estudiantado, Igualdad, Diversidad y Bienestar; y Ana Cabana Iglesia como vicerrectora de Cultura, Lengua y Patrimonio.