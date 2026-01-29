El pleno de Santiago acuerda de forma unánime mejorar la red viaria y tumba la propuesta del PP de quitar un radar en Conxo

La corporación municipal de Santiago ha aprobado por unanimidad una proposición de las concejalas no adscritas para la mejora de la red viaria de la ciudad en la primera sesión plenaria de 2026, que ha estado centrada por propuestas de la oposición y donde la Alcaldía ha dado conocimiento de la incorporación de un nuevo secretario e interventora general.

Al mismo tiempo, una proposición del PP para retirar el radar de Conxo, que ve con "afán recaudatorio", no ha salido adelante por los votos en contra del resto de corporación, tanto del bipartito (BNG y Compostela Aberta) como del PSOE y concejalas no adscritas.

En cuanto a la proposición sobre la mejora de la red viaria, el no adscrito Gonzalo Muíños reclamó una actuación urgente en diferentes tramos del callejero compostelano de forma provisional a la espera de otras actuaciones de mayor calado. El edil expuso que las lluvias de los últimos meses y la "deficiente" gestión del mantenimiento provocaron la "aparición y reaparición" de baches, socavones y el hundimiento del firme.

Por su parte, el concejal de Obras, Xesús Domínguez, ha mostrado el "acuerdo" del Gobierno en la "necesidad" manifestada por la oposición, al tiempo que ha dado cuenta de los contratos y actuaciones llevados a cabo al respecto.

"Ya se trabaja arreo, se planifican las actuaciones para cada año y por supuesto que trabajaremos para mejorar la prestación del servicio de mantenimiento del firme y de la regeneración integral de unos pavimentos que en muchos casos estuvieron desatendidos en los últimos años", ha manifestado, con un dardo al anterior Gobierno local, del que formaban parte las no adscritas --expulsadas del PSOE--.

RETIRADA DEL RADAR DE CONXO

Por otra parte, el portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, ha llevado al pleno una proposición para pedir la retirada del radar de Conxo y que se reduzcan los ingresos por multas después de que, a mediados de enero, el Gobierno anunciase la colocación de dos radares fijos en el Restollal y en el Hórreo.

De esta forma, ha acusado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, de "sablear" a los vecinos con "más radares" y la ha instado a ser "sincera" acerca de sus motivaciones, ya que no ve "creíble" su negación ante las acusaciones de "afán recaudatorio".

"Si es así, ¿se compremeten a bajar los impuestos en la misma cantidad a la que están subiendo las multas? No estaríamos de acuerdo, pero serían creíbles", ha censurado.

Frente a las críticas, Sanmartín, al igual que ha hecho en anteriores ocasiones, ha mostrado su propósito de "pacificar el tráfico" y aumentar la presencia de espacios de socialización "seguros". El concejal de Movilidad, Xan Duro, aludió a la poca "visibilidad" de la zona y fue claro: "No vamos a retirar el radar de Conxo".

TOMA DE CONOCIMIENTO DE NUEVOS CARGOS

Asimismo, la corporación municipal ha tomado conocimiento del nombramiento de la interventora general y de un nuevo secretario por el sistema de libre designación, que se ha trasladado al pleno mediante sendos decretos de la Alcaldía.

Miguel Piñeiro Souto pasa a cubrir la segunda plaza de secretario dado que, según resume una nota del Ayuntamiento, su perfil resultó el "más acomodado" para el desempeño del puesto, especialmente por su formación y experiencia contrastada en administración electrónica y modernización administrativa.

Asimismo, Marta Oviedo Creo fue considerada la candidata "más idónea" para el desempeño del puesto de interventora general por su amplia experiencia profesional, formación y experiencia en procesos, entre otros, de implantación de herramientas de administración electrónica.