El gobierno local elimina el carril bici de las obras en la rúa García Lorca tras la aparición de una canalización de fibrocemento correspondiente al alumbrado público

Xesús Domínguez acudió al local vecinal de Guadalupe, donde se dieron cita de unas de vecinos y vecinas, para explicar un imprevisto en la obra derivado de la detección de una canalización de fibrocimiento correspondiente con alumbrado público, algo poco frecuente.

En las juntas técnicas se informó de que se va a tramitar una modificación del proyecto para resolver esta canalización de fibrocemento que no se había detectado en la preparación del proyecto, como así explicaron tanto el concejal, como los técnicos en la reunión de este lunes.