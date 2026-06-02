Nervios y últimos repasos a los apuntes esta mañana para afrontar la PAU en Santiago

Un total de 13.441 estudiantes gallegos, 495 más que el año pasado, comenzaron este martes las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026, que se desarrollarán durante tres jornadas y que marcarán el acceso de miles de jóvenes a los estudios superiores.

La primera jornada estuvo marcada por los nervios, la expectación y los repasos de última hora. En Santiago de Compostela, los accesos a las facultades donde se celebraban los exámenes registraron importantes retenciones desde primera hora de la mañana. En la Facultade de Ciencias da Comunicación, unos 400 alumnos aguardaban el inicio de las pruebas, que se celebran simultáneamente en 36 sedes repartidas por diez localidades gallegas.

A las 10.00 horas arrancó el examen de Lengua Castellana y Literatura. Los estudiantes tuvieron que analizar un artículo de opinión sobre el nuevo trabajo de la cantante Rosalía, Lux, mientras que la parte literaria se centró en textos de Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Además, se incluyeron comentarios de texto sobre La Fundación, de Antonio Buero Vallejo, y El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes.

Posteriormente, a las 12.00 horas, los alumnos afrontaron los exámenes de Historia de España o Historia de la Filosofía. Entre los temas planteados figuraban la Guerra Civil, las desamortizaciones, el reinado de Alfonso XII, así como cuestiones relacionadas con Simone de Beauvoir, Aristóteles y Platón.

La jornada continuará por la tarde con las pruebas de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos. Más tarde será el turno de Dibujo Técnico II, Segunda Lengua Extranjera e Historia de la Música y de la Danza.

Más alumnado y mayor control frente al fraude

Las PAU 2026 llegan marcadas por dos factores principales: el aumento del número de estudiantes y el refuerzo de las medidas de vigilancia para prevenir irregularidades.

Entre las novedades destaca la intensificación de los controles mediante detectores de frecuencia, que han vuelto a utilizarse en las aulas desde el inicio de los exámenes. Además, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha aprobado una adenda al protocolo que amplía las facultades del personal responsable de la supervisión. Los profesores podrán inspeccionar objetos como gafas, calculadoras o bolígrafos y la posesión de dispositivos electrónicos no autorizados supondrá la expulsión inmediata del examen.

Coincidiendo con el inicio de las pruebas, el presidente de la CIUG, Iván Area, defendió el modelo gallego de acceso a la universidad, al que calificó como un referente estatal. Destacó especialmente el uso de detectores de frecuencia, implantados desde 2019, y el sistema de evaluación mediante percentiles.

Area también se refirió al incremento de matriculados este año, consecuencia del repunte de natalidad registrado hace 18 años. No obstante, advirtió de que en los próximos cursos comenzará una tendencia descendente. Según explicó, quienes accedan a la universidad en 2030 corresponderán a una generación con 1.335 nacimientos menos, cifra que aumentará hasta los 1.885 menos para los estudiantes previstos en 2035. En conjunto, estimó una reducción de hasta el 43 % en los próximos años, un fenómeno que calificó de relevante desde el punto de vista social.

Asimismo, reivindicó el papel de la CIUG como una estructura de cooperación entre las tres universidades públicas gallegas y defendió la necesidad de mantener una institución que, a su juicio, ha demostrado ser eficaz en la gestión del acceso universitario.

Calendario de las próximas jornadas

La segunda jornada de la PAU se celebrará este miércoles. Comenzará a las 09.30 horas con la Primera Lengua Extranjera y continuará con Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

Por la tarde tendrán lugar los exámenes de Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego II, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II. La jornada concluirá con las pruebas de Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática.

El jueves se celebrará la última jornada. Los exámenes comenzarán con Lengua Gallega y Literatura y finalizarán con las pruebas de Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales.

Las calificaciones provisionales se publicarán el próximo 11 de junio, mientras que las notas definitivas estarán disponibles el día 18, una vez concluido el plazo de reclamaciones.