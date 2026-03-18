Hoteleros de Santiago califican de "horroroso" el primer trimestre del año tras descenso de turistas y visitantes a la ciudad este 2026

Esteban Iglesias desde Unión Hotelera de Compostela lamenta que "estre primer trimestre va a ser horroroso" en cuanto a ocupación hotelera en Santiago al tiempo que lamentaba el desplome de pasajeros mes tras mes del aeropuerto de Lavacolla "porque hemos perdido 55.000 pasajeros en febrero respecto al año anterior". Tras la última reunión entre Xunta, Aena, Concellos en el aeropuerto compostelano para reconducir la situación de loes aeropuertos gallegos, Iglesias señala que "de momento son promesas, no son realidades" y avanza que en Semana Santa en Santiago "la previsión de ocupación hotelera de Jueves a Domingo es del 70% pero de Lunes a Domingo es del 50%. Un dato, todavñia hay entradas para visitar el Pórtico de la Gloria y las Cubiertas de la Catedral en Semana Santa y "esto es un mal síntoma" señala Esteban Iglesias"