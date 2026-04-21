El gobierno de Santiago niega "turismofobia" mientras desde el PSOE alertan del descenso de pasajeros en el aeropuerto de Santiago y el PP acusa de "falta de una política turística coherente" en Raxoi

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás destaca en ONDA CERO que "está confirmado o reforzo de autobuses" por el cierre del aeropuerto de Lavacola a partir del jueves 23 de abril y por el espacio de 35 días por obras en la pista. Iago Lestegás destaca q"o servizo de reforzo da conectividade" y aunque "teremos un efecto negativo por estas obras" destaca que "a partires de maio o aeroporto de Santiago terá 34 rutas que nos conectarán con tres continentes".
El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla cree que "·ninguna fecha es buena para ejecutar una obra" pero pregunta "si alguien se puso en contacto con Aena por si es necesario cerrar el aeropuerto durante 35 días y no buscar otras alternativas". Constenla lamenta "la pérdida de 180.000 pasajeros en el aeropuerto de Santiago y "me preocupa la ausencia de política turística coherente desde el concello de Santiago"
El portavoz municipal del PSOE Sindo Guinarte lamenta que "o aeroporto de Lavacola perdeu nos tres primeiros meses do ano máis dun 20% de pasaxeiros frente a Coruña e Vigo que tiveron un leve repunte". Guinarte cree que "é moi preocupante porque o aeroporto é unha infraestructura fundamental para actividade empresarial, para a industria e negocios" y "tanto o concello como a Xunta teñen que reaccionar como fan outras comunidades autónomas para potenciar a conectividade aérea"
El concejal de Mobilidade Xan Duro lamenta que "non hai unha estratexia global dos aeroportos e existe unha certa soedade en canto a captación de liñas". Así y todo, Xan Duro destaca que "tralo peche do aeroporto, en maio se reforzará a liña con Frankfurt e teremos 17 destinos internacionais despóis das obras na pista". Can Duro negaba turismo fobia por pñarte del Concello y defiende la regulación del turismo porque "é bo para os veciños pero tamén para a experiencia que teñan os visitantes a Santiago"