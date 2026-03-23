El gobierno de Santiago destina 1,2 millones al mantenimiento de las áreas de juego infantiles de la ciudad

El Gobierno de Santiago ha adjudicado a Aceinsa Movilidad S.A. el contrato para el mantenimiento de las áreas de juego infantiles de la ciudad, con un presupuesto total de 1.236.111,84 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la decisión fue aprobada este lunes por la Xunta de Goberno y tendrá vigencia hasta 2029. El contrato abarca 89 zonas de juegos infantiles y 27 parques biosaludables.

En total, se actuará sobre unos 23.000 metros cuadrados de espacios infantiles repartidos en cerca de un centenar de parques, además de las 27 áreas biosaludables distribuidas por distintos barrios de la ciudad.

El acuerdo contempla la actualización de la cartografía y del inventario de los parques, así como la puesta en marcha de un plan de inspecciones periódicas. De este modo, se realizarán revisiones semanales para detectar posibles incidencias, inspecciones mensuales más exhaustivas para comprobar el estado y la estabilidad de los elementos, y una evaluación anual completa a cargo de una entidad acreditada por ENAC.

El Ayuntamiento destinará a este contrato un total de 1.236.111,84 euros entre 2026 y 2029. Para 2026 se consignan 343.364,40 euros, mientras que en 2027 y 2028 la cantidad asciende a 412.037,28 euros en cada ejercicio. En 2029, el presupuesto será de 68.672,88 euros.

Además, la empresa adjudicataria llevará a cabo labores de mantenimiento preventivo y rutinario, que incluirán la revisión y ajuste de elementos, control de cadenas y asientos, retirada de componentes peligrosos, cuidado de superficies de seguridad, nivelación de suelos y eliminación de pintadas.