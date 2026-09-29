Tertulia "Más de Uno, Compostela"

El gobierno de Santiago defiende las rutas y frecuencias del nuevo contrato de transporte mientras la oposición reclama más información a los usuarios del bus

PP y PSOE en el Concello de Santiago reclaman al gobierno local que se atiendan las reclamaciones de los vecinos y usuarios de las líneas de bus que verán modificadas rutas y frecuencias

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

El gobierno de Santiago defiende las rutas y frecuencias del nuevo contrato de transporte mientras la oposición reclama más información a los usuarios del bus
El gobierno de Santiago defiende las rutas y frecuencias del nuevo contrato de transporte mientras la oposición reclama más información a los usuarios del bus | Onda Cero Radio

El concejal de Transportes Xan Duro señala en ONDA CERO que "un cambio tan radical costa traballo acostumarse" y añade que "melloramos os accesos ós hospitais para o conxunto da cidadanía" con lo que "se poderá chegar a un hospital cun único trasbordo"

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla defiende el convenio con el concello de Teo de la línea 12 de transporte público "porque cuantos menos coches entren en Santiago mucho mejor" y apela a razones "de buena vecindad entre concellos porque "mal haríamos no entendernos con otras entidades"

La portavoz del gobierno compostelano Miriam Louzao cree que con el nuevo contrato de transporte "teremos máis frecuencias, mellores liñas e todo máis optimizado" y pide "unha marxe para ver cómo funcionan as novas liñas"

La concejala del PSOE de Santiago Marta Abal reclama que se escuche las demandas de las entidades vecinales que piden mejoras en el servicio de bus y "houbo 14 demandas que a coordinadora de asociaciacións veciñais fixo moi concretas" y "non houbo resposta"

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