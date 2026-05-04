El gobierno compostelano aprueba el proyecto para crear una glorieta en la intersección de las calles de Londres, Lisboa y Dublín, en las Fontiñas

La Xunta de Goberno Local, reunida en sesión ordinaria este lunes, dio el visto bueno a las bases para la XVII edición de los Premios Educacompostela. Por primera vez en la historia de estos reconocimientos, se incrementa su dotación económica. En concreto, el premio suben 300 euros en cada categoría, de modo que se establece una recompensa de 1.500 para el primer premio, 1.200 para el segundo y 900 € para el tercero.

Estos premios, que organiza el Departamento de Educación con el asesoramiento pedagógico de Nueva Escuela Gallega, nacieron con el fin de reconocer, promover, premiar y difundir publicamente aquellos materiales didácticos que por su valor e interés puedan contribuir al desarrollo educativo de Galicia, favoreciendo la innovación, la calidad en la educación y la renovación pedagógica.

Los materiales didácticos que se presenten podrán estar dirigidos a los diferentes niveles de la enseñanza no universitaria (Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional) o a los diferentes contextos de acción socioeducativa.

Son requisitos que estén íntegramente redactados en gallego, que correspondan a los últimos cinco años, que sean originales y no premiados con anterioridad y que hayan sido aplicados, también en nuestra lengua.

El plazo para presentar trabajos comenzará con la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y finalizará el 18 de septiembre de 2026 y tendrán que entregarse o dirigirse al Registro General del Ayuntamiento de Santiago.

Glorieta en las Fontiñas

Se aprobó en la misma sesión el proyecto para crear una glorieta en la intersección de las calles de Londres, Lisboa y Dublín, en las Fontiñas, con la finalidad de mejorar la funcionalidad de la intersección, resolver los problemas en el flujo de tránsito rodado y peatonal e incorporar mejoras en la accesibilidad y el drenaje superficial.

La superficie de intervención abarca la zona de calzada, las aceras, las medianeras y el trazado del carril bici, afectando a la configuración completa del espacio público en este apartado, que se transforma de la actual intersección regulada con una señal de stop en una glorieta de pequeño radio.

El proyecto incorpora los criterios de diseño universal en la configuración de los espacios públicos urbanizados, en particular los parámetros relativos a itinerarios peatonales accesibles, ejecución de pasajes, pavimentos podotáctiles, continuidad de los recorridos y eliminación de barreras arquitectónicas.

Para garantizar y mejorar la iluminación, se instalará una nueva columna en el interior de la glorieta.

El presupuesto base de licitación se sitúa en 140.000 € (IVA incluido) y el plazo de ejecución en 3 meses.

Licenzas

La Junta de Gobierno otorgó licencia urbanística para las siguientes actuaciones:

- la segregación de una parcela en la Agra de Vilastrey, 244, Villestro

- construcción de una edificación auxiliar en el número 81 del lugar de la Silvouta

- conservación y mantenimiento de fachadas y zonas común del edificio ubicado en la calle de Canfranc, 2

- construcción de una nave industrial destinada a la fabricación de muebles de madera en la calle de Castela A Mancha, 14

- rehabilitación para un cambio de uso de oficinas el hospedaje en la calle de Montero Ríos, 9

Otras materias

El gobierno local aprobó también el importe del precio público de asistencia a la Fiesta de los Mayores, que será el 16 de mayo en el recinto de Amio. Las entradas podrán adquiriera a partir del 5 de mayo, en horario de 10.00h a 13.00h, en la billetera del Teatro Principal y el precio quedó fijado en 10 € (que representa aproximadamente el 26,31 % del coste del servicio).

Se acordó en otro punto la cesión del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro y del campo de adiestramiento San Lázaro II a favor de la Escuela de tiempo libre Don Bosco el día 9 de mayo de 2026 para la organización del III torneo Tuxeleires de rugby inclusivo orientado a hombres y mujeres con y sin discapacidad.

Por otro lado, la Junta de Gobierno, ha tomado cuenta de la firma del protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Santiago y el Eje Atlántico para la organización de los XVI Juegos del Eje Atlántico, que se celebrarán del 5 al 10 de julio. El protocolo recoge la colaboración de la entidad, cifrada en 25.000 euros para sufragar parte de los costes de este evento deportivo.