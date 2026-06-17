El dispositivo de seguridad de 'O Son do Camiño' contará desde el jueves has ta el domingo con más de 1.300 efectivos en Santiago

Santiago de Compostela acogerá desde este jueves y hasta el sábado una nueva edición del festival O Son do Camiño, para el que se ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de 1.300 efectivos, con una media de 435 profesionales desplegados cada jornada.

El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, supervisaron este miércoles el operativo previsto para el evento, que espera reunir a cerca de 42.000 asistentes diarios.

El dispositivo contará con cerca de 150 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellos una treintena de integrantes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), además de efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Santiago.

A ellos se sumarán casi 290 profesionales y voluntarios de los servicios de emergencias, entre personal de Protección Civil, Bomberos de Santiago, medios de la Axega, personal de seguridad privada y equipos sanitarios.

En el apartado sanitario, el operativo dispondrá de un hospital de campaña, dos ambulancias asistenciales, dos unidades de soporte vital avanzado (UVI móvil) y seis técnicos de emergencias sanitarias móviles equipados para realizar intervenciones de primera respuesta.

Según informó la Xunta, todos los responsables de los distintos servicios trabajarán de forma coordinada desde el Puesto de Mando Avanzado, que comenzará a operar este jueves. Desde este centro se supervisarán los accesos al recinto, los flujos de entrada y salida de asistentes y el cumplimiento de las medidas de seguridad, con el objetivo de prevenir aglomeraciones y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia o emergencia.