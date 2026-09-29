Desalojada esta mañana la Estación Intermodal de Santiago tras una acampada para protestar por el problema de acceso a la vivienda

Centenares de jóvenes se han movilizado este lunes en Santiago de Compostela para reclamar el acceso a una vivienda "digna" y mostrar su apoyo a Mari Carmen, la mujer de avanzada edad que fue desahuciada en Madrid la pasada semana.

La concentración, convocada por el Sindicato de Vivenda de Compostela, estaba inicialmente prevista para las 20.00 horas en la Alameda. Los organizadores habían anunciado además una cena y una 'foliada' como parte de la jornada reivindicativa.

Poco a poco, el parque compostelano se fue llenando de manifestantes, en su mayoría jóvenes, que formaron un corro y comenzaron a corear consignas como 'Hai casas sen xente e xente sen casas' y 'Casas para vivir, non para investir'.

Una marcha improvisada por el centro de Santiago

Tras aproximadamente media hora de concentración, los asistentes decidieron continuar la protesta por las calles de la ciudad. La marcha, que los propios participantes describieron como una acción espontánea para "tomar las calles", transcurrió de forma pacífica.

La Policía Local acompañó a los manifestantes y fue abriendo camino durante el recorrido. Los organizadores destacaron la buena disposición del cuerpo de seguridad durante la movilización.

La protesta pasó por diferentes calles de la capital gallega, incluida la Plaza Roja, antes de continuar por la Rúa do Hórreo. Durante el recorrido se escucharon consignas como 'O rentismo é o novo terrorismo', 'Un desaloxo, outra okupación' y 'Rentista el que no bote'.

Los manifestantes también dirigieron parte de sus cánticos hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Entre las consignas coreadas estuvieron 'Imos okupar o chalé de Feijóo' y 'El ático de Ayuso para Mari Carmen'.

En la Plaza Roja, los participantes hicieron sonar sus llaves como símbolo de protesta, un gesto que repitieron posteriormente al pasar frente al Parlamento de Galicia.

La protesta termina con una sentada en la estación intermodal

La última parada de la movilización fue la estación intermodal de Santiago. Los manifestantes fueron entrando por grupos y, debido a la falta de espacio, algunos tuvieron que permanecer en el exterior.

Ya dentro de la estación, continuaron las consignas y el repiqueteo de llaves. Uno de los jóvenes convocantes tomó la palabra para anunciar la sentada e invitar a los asistentes a participar.

"Los espacios públicos son nuestros y por eso estamos aquí", afirmó.

El portavoz también denunció las dificultades que afrontan muchos jóvenes para acceder a una vivienda: "Estamos hartos de vivir con el agua al cuello para pagar un alquiler cuando ni siquiera sabemos si al mes siguiente tendremos un techo sobre nuestras cabezas".

"La vivienda es un derecho y tomaremos las calles para conseguirlo", añadió, entre los aplausos de los asistentes y el sonido de las llaves.

La movilización de Santiago de Compostela se sumó a otras concentraciones celebradas este lunes en Galicia. Vigo y A Coruña también acogieron protestas en defensa del derecho a la vivienda, aunque en estos casos los manifestantes no realizaron recorridos por las calles de las ciudades.