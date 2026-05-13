Estatua de Moncho Reboiras

El concello de Santiago limpia la pintada de la estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde

El PP de Santiago critica que otras actuaciones no hayan recibido la misma "rapidez ni prioridad" por parte del gobierno local mientras la alcaldesa Gorettti Sanmartín defiende que las pìntadas se limpian "automáticamente"

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

El concello de Santiago limpia la pintada de la estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde
El concello de Santiago limpia la pintada de la estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde | Onda Cero Radio

El Ayuntamiento de Santiago ha limpiado ya la pintada con la que apareció vandalizada la estatua de Moncho Reboiras, inaugurada el pasado mes como homenaje municipal al militante nacionalista asesinado por la policía franquista.

El monumento apareció el martes cubierto de pintura roja y con un mensaje en árabe junto a la placa conmemorativa. Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento condenó “todos los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana”.

Por su parte, el PP, que ya había mostrado su rechazo a la instalación de la estatua, criticó que otras “pintadas, suciedad y espacios abandonados” no hayan recibido la misma “rapidez ni prioridad” por parte del gobierno de Goretti Sanmartín. “Cada vez está más claro cuáles son las prioridades de este gobierno”, afirmó este jueves su portavoz, Borja Verea.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press defendieron que las labores de limpieza se realizan “con la misma diligencia en todos los casos”.

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