El Ayuntamiento de Santiago llevó a cabo un programa de mejora de la accesibilidad en los espacios públicos en el último año

La Concejalía d Obras del Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha puesto en marcha desde el pasado 2025 un amplio programa de intervenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad en los espacios públicos del municipio. La más reciente de estas actuaciones fue la llevada a cabo en el cruce de las calles del Hórreo y Gómez Ulla, finalizada el pasado mes de marzo. La inversión total en este programa fue de aproximadamente 300.000 euros.

En total, los trabajos se han desarrollado en 17 puntos del tejido urbano compostelán. Así, las obras incluyeron la calle del Río, la calle del Lavadero, dos tramos distintos de la calle del Avío, la calle de los Hermandiños, dos zonas de la calle de Betanzos, la calle de los Jasmíns, la de los Loureiros, la costa del Vedor con la avenida Quiroga Palacios, la calle de Varsovia, la de Berlín y la de Dublín. También la calle de Outeiro de Sar, la del Hórreo con Gómez Ulla, la del General Pardiñas y la plaza de San Clemente.

En cada una de estas ubicaciones se ha hecho un estudio previo de la situación para adaptarla a la normativa existente y al Plan de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento. Las soluciones adoptadas acortan itinerarios peatonales, aumentan la visibilidad, reducen los desniveles e incorporan la señaléctica necesaria para garantizar la seguridad de todas las personas.

La última de las actuaciones previstas en este programa se efectuará en la calle de las Ruedas durante el verano.

Otras actuaciones destinadas a la mejora de accesibilidad

Además de este programa de actuaciones, el Ayuntamiento ha llevado a cabo intervenciones de carácter localizado en distintos puntos del territorio municipal.

Entre éstas, cabe destacar la mejora de la accesibilidad en el entorno del Colegio de Educación Especial La Barcia. En este lugar, atendiendo a una solicitud de la comunidad escolar, se ha adelantado la accesibilidad en la entrada del recinto y en tres pasos de peatón próximos.

En el entorno del pabellón de Vite, se instalaron rampas de accesibilidad a viviendas en las calles Gesús Carro y Carlos Maside.

En la calle Vista Alegre se intervino en el acceso de entradas de garaje a fin de garantizar la accesibilidad en las aceras anexas.

Por último, en el parque infantil ubicado en la calle López Ferreiro, los trabajos incluyeron, además de la mejora de la accesibilidad, una ampliación de la zona de esparcimiento.