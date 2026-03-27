La alcaldesa de Santiago reivindica la consecución de logros como el desbloqueo de la parcela de Peleteiro o la aprobación del presupuesto de 2026

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín, compareció este viernes tras la celebración, el jueves, de dos plenos, un extraordinario y otro ordinario, en los que el gobierno consiguió la aprobación provisional del presupuesto de 2026; la aprobación definitiva de la modificación del PGOM en la parcela del antiguo Peleteiro; o el visto bueno al reglamento del Foro de Turismo Sostenible, entre otros asuntos.

De esta forma, al hilo de una intervención hecha desde la bancada popular, la alcaldesa se ha confesado "culpable" de contar con la confianza de la mayoría del Pleno "para que Santiago tenga un nuevo presupuesto que va a continuar avanzando en los servicios, en los cuidados, en la mejora del espacio público o en la sostenibilidad"; "culpable" de encabezar el gobierno "que logró combinar los objetivos que se marcaran para la parcela de Peleteiro: un espacio urbano de calidad con equipos y vivienda pública; de aumentarlos, con una mayor reserva de vivienda protegida en el planeamiento con un acuerdo para que se materialice como vivienda pública; y con la garantía de que no se instale una gran superficie comercial".

Sanmartín reivindicó también los logros alcanzdos en materia turística: "son culpable de ser la alcaldesa del gobierno que logró que se habilitara el impuesto de estancias turísticas y que ahora impulsa un fuero participativo con la máxima amplitud para dar cabida a todos los sectores que pueden tener interés en un turismo sostenible y consciente".

La alcaldesa también se refirió a la recuperación del proyecto "de un verdadero centro integral a las personas sin hogar", cuya ordenanza ha sido aprobada el presidente de forma inicial por el Pleno; y recordó que el gobierno está impulsar "un nuevo servicio de transporte urbano con muchas mejoras para el conjunto de la población, con muchas mejoras importantes para la población rural y que va a llegar a todas las parroquias, incluyendo Busto".

"Son culpable, por lo tanto, de trabajar en torno a sacar adelante cuestiones cruciales para el futuro de Compostela: presupuestos, desbloqueo de la parcela de Peleteiro, un nuevo modelo de gobernanza en materia turística, el centro integral a las personas sin hogar, continuar con la hoja de ruta para el ciclo integral del agua..., asuntos todos ellos tratados en el Pleno", subrayó.

Sentencia favorable

Saliendo ya de lo aprobado el alcaldesa dio cuenta de una sentencia judicial favorable a los intereses municipales, que confirma el acuerdo adoptado en noviembre de 2023 en el Pleno municipal al respecto de un recurso presentado por TRALUSA. La empresa prestadora del servicio de transporte urbano consideraba que no se le tenía que penalizar por no alcanzar el número de personas usuarias comprometido argumentando que la causa había sido la pandemia.

Según la oferta de la adjudicataria del servicio, actualizada en 2022, la cifra de personas viajeras que debía alcanzar era de 7.403.234 y sólo se llegó a 6.095.595. De acuerdo con ello, se aplicó una penalización de 764.054.28 euros contra la que la empresa prestadora del servicio del transporte presentó el recurso contencioso que acaba de sentenciarse.

La resolución da la razón al Ayuntamiento y confirma que este descuento ha sido correctamente aplicado. "Es una más de muchas sentencias favorables, en las que tenemos que agradecer el trabajo de los servicios jurídicos municipales", apuntó la regedora que recordó también la reciente inadmisión del recurso contencioso-administrativo presentado por el PP que cuestionaba la posibilidad de acumular los puntos de debate en los plenos cuando estos están relacionados.