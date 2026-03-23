Uñas de San Lázaro

La alcaldesa de Santiago y miembros de la corporación municipal compostelana participan en la tradicional Subasta de las Uñas de San Lázaro

Goretti Sanmartín, junto con otros miembros de la Corporación Municipal, asistió un año más a la suba de las uñas de San Lázaro, uno de los actos centrales de esta fiesta gastronómica.

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

La alcaldesa de Santiago y miembros de la corporación municipal compostelana participan en la tradicional Subasta de las Uñas de San Lázaro
La alcaldesa de Santiago y miembros de la corporación municipal compostelana participan en la tradicional Subasta de las Uñas de San Lázaro | Pazo de Raxoi

La alcadesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín acudió a la tradicional subasta de San Lázaro, que contó también con la asistencia de la primera tenenta de alcaldesa, María Rozas, y otros representantes de los diferentes grupos políticos municipales, de responsables de establecimientos de hostelería y de vecinos y vecinas.

Una vez finalizada la subasta, las personas asistentes pudieron disfrutar del concierto ofrecido por la Banda Municipal de Música de Santiago (BMMS), dirigida por David Fiuza.

Este año son 27, dos más que el año pasado, los restaurantes, del barrio de San Lázaro pero también de otros barrios, que ofrecen durante estos días sus versiones del tradicional plato de las Uñas, que adopta acompañarse de bertones, patatas y chourizo.

La Asociación Orden de la Uña dedica la Fiesta de este año a la memoria de los vecinos del barrio Evaristo Carracedo, Ramón Carril, José Luis Míguez, Manuel Moure y Pepe Puente, fundadores de la "Orden de la Uña", asociación que organiza las actividades festivas.

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