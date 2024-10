La alcaldesa de Santiago destaca la limpieza en la ciudad aunque "todo es mejorable" especialmente en los barrios y rural

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín asegura en ONDA CERO que en cuanto a limpieza de la cudad” todo é mellorable” aunque señala que trabaja el gobierno local “para que haxa un reforzo importante en lugares en donde se necesita”. SAanmartín considera que el casco histórico de Santiago “está limpo a primeira hora da mañá” aunque reconocer que “hai que facer un esforzó nos barrios e no rural” al tiempo que “en xeral se está facedop un esforzó grande “ aunque “hai qe facer unha campaña de concienciación”. La alcaldesa de Santiago recuerda que “hai que sacar o lixo á súa hora e deposítalo nos contenedores” al tiempo que recomienda pedir cita para la recogida de enseres voluminosos “iun servicio que funciona de forma impecable” ya que desde los servicios de limpieza se encuentran muchos voluminosos en las rúas de Santiago.

Goretti Sanmartín se refería a la proliferación de carteles en las fachadas de edificios del casco histórico como en las 5 calles o en el edificio de Almacenes Olmedo en O Toural señalando que “hai unha proposta que é conseguir que haxa espazos para esa publicidade que fan diferentes colectivos poida chegar á poboación “. Sanmartín señala que “estamos traballando na ordenanza de convivencia” y añade que “non está en todos os lugares que a empresa anunciadora se fai responsable” ante la posibilidad de sancionar a las empresas o colectivos que coloquen cartelería en fachadas de inmuebles.

Con respecto al nuevo horario de carga y descarga en el casco histórico que como máximo se ve reducido de 10.30 horas a 10.00 horas, Goretti Sanmartín señala que “comenzará de inmediato, nas próxcimas semanas, probablemente el 28 de otubre y comenta que “é unha ordenanza que ven de atrás, houbo un tempo de exposición pública e non houbo reclamación e está aprobado por unanimidade”. Tiene como objetivo “reducir a presencia de camións e esperemos que transcurran uns días para ver como vai” y añade que “haberá máis conversas co sector do reparto nos vindeiros días” y pide “calma e tranquilidade para ver cómo funciona, ímoslle dar tempo”

Con respecto am la sanción a la que se enfrenta un conocido hostelero y otros dos personas más por organizar una fiesta ilegal en A Sionlla. Goretti Sanmartín señala que “se vai precintar de xeito inmediato ese local” y añade que “é un aviso para todo o mundo ¡de que non se poden facer festas ilegais”. Las tres personas identificadas, según ha podido saber ONDA CERO tenían algún papel en la organización de esta fiesta ilegal. Una de ellas se enfrentaría a una sanción de 4.000 euros por transporte público sin autorización. El concello de Santiago informa que se están redactando los distintos expedientes para remitir a los departamentos correspondientes.

En el interior de la nave había unas 200 personas. Había instalada una gran barra donde se suministraban bebidas alcohólicas además de una plataforma para DJ´s