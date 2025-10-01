La alcaldesa Goretti Sanmartín señala en Onda Cero que "la mayoría de la población de Santiago cree que la tasa turística es una buena herramienta"

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín asegura en ONDA CERO que "a cidade está melllorando, a cidade estase limpando máis con máis efectivos e co persoal de reforzo e maquinaria". Sanmartín considera que aunque todo es mejorable "facemos un seguimento á empresa concesionaria para que saque toda a maquinaria". Así y toso "temos que facer unha campaña de concienciación para que se cumplan as normas" a la hora de depositar la basura. Con respecto a la situación de mantenimiento en los polígonos del Tambre, Costa Vella y A Sionlla en donde una farola se encuentra tirada desde hace años y varias tumbadas, Goretti sanmartín recuerda que "hai competencias que non sosn municipais e se está tentando chegar a un acordo" al tiempo que "o Concello colleuno con gañas e vai a asumir unha serie de competencias ó respeito"
Por otra parte, Goretti Sanmartín espera con con la nueva licitación del transporte público "agardaremos a licitación do transporte no que procederemos a melloras no rural en canto a frecuencias e conexións e procederemos á mudanza e reposición das marquesinas" .
En cuanto a las críticas del PP por la escasa iluminación en la Residencia/Campus Sur", Goretti Sanmartín cree que "todo é mellorable" pero "se fixo un esforzo para a reordenación e colocación e buscar a mellor fórmula para a iluminación con espazos seguros". Con respecto a la Residencia/Campus Sur añade que "falei co rector e mse me trasladaba que tralo cambio de luminarias o problema da luz estaba solucionado".
La alcaldesa compostelana se refería en ONDA CERO a la puesta en marcha de la tasa turística en Compostela comentando "a cantidade de xente que me pregunta e a inmensa maioría da poboación de Santiago entende que é unha ferramenta boa para concienciar que o patrimonio é fráxil". Sanmartín explica que el objetivo es "obter un diñeiro que acabará revertindo en reforzos de limpeza, coidado do noso patrimonio e en cuestións habituais como noutras cidades de España, Europa e do Mundo" y "a inmensa maioría da xente está dacordo". La alcaldesa compostelana explica que será "un foro que marca as directrices" en cuanto al destino de la recaudación de la tasa turística "hai xente do sector, asociacións veciñais, grupos políticos que decidirán as accións urxentes