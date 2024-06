Manuel Villar, empresario compostelano: "Si no vive nadie arriba, el comercio tradicional se va del casco histórico de Santiago porque no puede subsistir”

El empresario compostelano Manuel Villar señala en ONDA CERO que en Santiago “hubo un exceso de incapacidad de los políticos que han gobernado los últimos 30 años” porque “el casco histórico siempre funcionó muy bien hasta que empezaron los enjuagues y en lugar de solucionar los problemas, empezaron a crearlos con lo que mucha gente tivo que marchar de la zona monumental”. Villar recuerda que “de 25.000 personas que hace 30 años vivían en el casco histórico ahora viven poco más de 3.000” y pone como ejemplo “el bazar de Villar que tiene 169 años de historia se tuvo que ir a la zona Nueva porque en el casco histórico ya no había niños”. Manuel Villar alerta que eel Ensanche está pasando una situación similar a la de la zona monumental y, con respecto a la prohibición de nuevas licencias de locales orientados al turismo durante un año en la zona monumental propuesto por el Concello de Santiago “El empresario compostelano Manuel Villar señala en ONDA CERO que en Santiago “hubo un exceso de incapacidad de los políticos que han gobernado los últimos 30 años” porque “el casco histórico siempre funcionó muy bien hasta que empezaron los enjuagues y en lugar de solucionar los problemas, empezaron a crearlos con lo que mucha gente tivo que marchar de la zona monumental”. Villar recuerda que “de 25.000 personas que hace 30 años vivían en el casco histórico ahora viven poco más de 3.000” y pone como ejemplo “el bazar de Villar que tiene 169 años de historia se tuvo que ir a la zona Nueva porque en el casco histórico ya no había niños”. Manuel Villar alerta que eel Ensanche está pasando una situación similar a la de la zona monumental y, con respecto a la prohibición de nuevas licencias de locales orientados al turismo durante un año en la zona monumental propuesto por el Concello de Santiago “si no vive nadie arriba, el comercio tradicional se va y si no hay mercerías, ferreterías o jugueterías en la zona monumental es porque no pueden subsistir”

Manuel Villar cree que “lo que tiene que hacer el gobierno local es intentar que el turista o peregerino que viene no se vaya al día siguiente y que visite otros lugares de la ciudad y de Galicia, que se quede aquí más tiempo”