Chus Iglesias, Asociación Paluso, en Onda Cero: " "la gente no viene por la comida, aunque en muchas ocasiones se trata de necesidad, viene por la compañía

Paluso organiza un año más, y ya son 31 ocasiones, la cena de Nochebuena y comida de Navidad en la Alameda compostelana. Chus Iglesias señala que "la gente no viene por la comida, aunque en muchas ocasiones se trata de necesidad, viene por la compañía" Y ya a estas alturas "tenemos 200 reservas y nos imaginamos que llegaremos a las 270 personas" que son "270 cenas y 270 comidas de Navidad". Una cita navideña que "es por y para todos". Durante muchos años "Serafín y yo nos hicimos cargo de los gastos, pero ahora yo ya no puedo". Chus Iglesias solicita la colaboración de los compostelanos y todo aquel que pueda aportar "desde un euro al Bizum de la Asociación Paluo, a la cuenta en Abance del Paluso o a traves del croufounding de Chichalovers". La Gasolinera Galuresa ha desplegado una pancarta recordando la cena de Nochebuena y comida de Navidad del Paluso "en el que se instaló un contador para ver diariamente lo que se va recaudando". Chus Iglesias recordó que el pasado fin de semana se llegaron a recaudar 1.000 euros en un concierto en la Sala Riquela y, en ONDA CERO hace un llamamiento a la participación de todas aquellas personas que puedan aportar recursos para que se pueda celebrar este año la cena de Nochebuena y comida de Navidad. Chus Iglesias invitó "a todo el mundo a tomar el chocolate el 25 de diciembre por la mañana" y agradeció la colaboración de los voluntarios que hacen posible estas citas navideñas, así como los Bomberos de santiago que llevarán un año más "los deseos de los niños"