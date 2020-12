La Audiencia de A Coruña archiva la causa contra dos altos cargos del SERGAS por la muerte de pacientes

HEPATITIS C

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Asociación de Afectados pola Hepatite C frente al auto de noviembre de 2019 en el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela decretó el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto al director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en el momento de los hechos, quienes fueron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por, presuntamente, no facilitar el tratamiento a pacientes de hepatitis C.