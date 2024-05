Miles de compostelanos cumplen con la tradición de celebrar el Día de la Ascensión en la feira cabalar y en las casetas del pulpo de la Alameda

El recinto ferial de Amio acogió un año más la celebración de la Feira Cabalar de la Ascensión en donde miles de compostelanos cumplieron con la tradición de comenzar el Día de la Ascensión. A mediodía los cabezudos volvieron a danzar por las rúas compostelanas desde la rua Nova hasta llegar a las emblemáticas praza do Toural o Praterías poniendo la banda sonora al comienzo de las fiestas "máis picheleiras". La Banda Municipal de Música de Santiago celebró en la Plaza de la Quintana un concierto espedial por el día de la Ascensión con la interpretación de 11 nuevos temas compuestos por músicos de la Banda. Una jornada marcada por el buen tiempo y las altas temperaturas que llevó, como es tradicional, a miles de compostelanos a la carballeira de Santa Susana a tomar el pulpo en las casetas entre las atracciones de la Alameda. El folk na rúa en el que las agrupaciones folklóricas de Santiago como Colexiata de sar, Cantigas e Agarimos, Ultreia y Brincadeira realizaron diversas actuaciones en la praza de Santo Agostiño, Praza do Toural, Praza de Cervantes, Praza do Obradoiro y Praza de Praterías. El día grande de las fiestas compostelanas se completa con el concierto de Fillas de Casandra en la Quintana y Orquestra Funcao Públika en la Praza do Obradoiro. Por delante tenemos un fin de semana en el que la música, la tradición, a Festa dos Maiores o la Volta Ciclista a Ascensión completarán los actos festivos de una Ascensión en el que se espera muy buen tiempo.