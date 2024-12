Vecinos de Pontepedriña señalan que el muro de la rúa Vedra "no puede seguri así" porque "cada día tiene más grietas" y piden que Adif ceda el terreno y se haga "una zona ajardinada al estilo de Carreira do Conde"

La presidente de la Asociación de Veciños de Pontepedriña señala en ONDA CERO que “el muro de la rúa Vedra no puede seguir así, cada día tiene más grietas” y “ese muro tiene que desaparecer, está lleno de maleza, no lo cuidan y no es seguro”. Marisol Castellano valora positivamente que el concello de Santiago pueda sancionar a través de una multa coercitiva a Adif por no realizar las mejoras en el muro de su propiedad, tal y como nos avanzaba el concejal de Urbanismo Iago Lestagás en Onda Cero. Marisol Castellao señala que “me alegra saber que al fin se deciden”, con respecto a la posible sanción que podría imponer el concello de Santiago a Adif.

Marisol Castellano nos recordaba que el anterior alcalde Sánchez Bugallo expresó la posibilidad de que Adif cediese el terreno siempre y cuando el ayuntamiento realizase obras, aunque “cuando nos reunimos con el actual gobierno local por escrito no había nada” y “lo razonable y lo mejor es que Adif ceda el terreno y se hiciese una especie de ajardinamiento como en la rua Carreira do Conde con unas escalinatas”. Por el momento, el muro de la rua Vedra “lo fueron arreglando poco a poco pero ni se preocupa Adif ni el Concello, tiene grietas en varios sitios”