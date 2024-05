Anxo Martíns, 43 años como cabezudo en Santiago: "los cabezudos es de lo más tradicional de las fiestas compostelanas y mantenemos las coreografías de hace años"

Anxo Martíns lleva 43 años danzando como cabezudo en las fiestas compostelanas. La historia de los cabezudos, nos recuerda Anxo se remonta a 1879 cuando una comparsa creada por el Concello de Santiago posiblementa trataría en aquellos tiempos de rivalizar "cos xigantes da Catedral de Santiago, que representaban a tres continentes naqueles tempos mailo Coco e a Coca". Anxo destaca en ONDA CERO que el origen de los cabezudos "foron os rapaces da inclusa que ían pedindo esmola ou algo de comer e beber" y su primer recuerdo data de los añosa 50 en las ruas compostelanas "cando botaban todo o día recollendo cartos". La tradición de los cabezudos fue perdiendo fuerza y en los años 70 estaban desangelados y practicamente bailaban sin criterio. Fue cuando Anxo en los años ´80 le propuso al concejal de UCD Antonio López recuperar la tradición y le encomendó a Kukas y a Méndez algunos diseños "besados nas fotografías de Ksado no antigo Hospital Real, actualmente o Hostal dos Reis Católicos onde mesmo haber´´ia naquelas imaxes ata 12 parellas". Hoy en día "somos 8 os cabezudos que saímos ás rúas compostelanas nas festas".

Anxo Martíns señala que actualmente lo más tradicionale de las fiestas de Santiago son los cabezudos porque "ata sacaron os fogos da praza do Obradoiro onde se debería recuperar a tradición dos Fogos co espectáculo de imaxes en 3D" o incluso acer un espectáculo que no dañe al patrimonio y propone para acceder a la plaza del Obradoiro una serie de invitaciones para los compostelanos, pero defiende recuperar la Plaza del Obradoiro la noche de los Fuegos