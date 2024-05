El gobierno de Santiago defiende el carácter "tradicional" de las fiestas de la Ascensión mientras la oposición cree que son "continuístas

La concejala de Fiestas Pilar Lueiro confirma en ONDA CERO que el concierto de la Panorama se realizará finalmente mañana miércoles a las 22.30 horas en la plaza del Obradoiro pese a que a punto estuvo de verse cancelado debido a un problema técnico de un trailer de la empresa durante una borrasca esta semana. Lueiro explica que el control de acceso a la Plaza del Obradoiro en donde no podrán entrar más de 8.000 personas "levarase a cabo por parte de seguridade privada e de Policia local". Lueiro defiende el programa de las fiesta de la Ascensión "coa suas tradicións" y añade que "apoiamos a un sector como é o da Hostelería".

El vieportavoz muicipal del PP José Antonio Constenla lamenta qu desde el gobierno local "utilizan bares de amigos para realizar actividades antes que en los Centros Socioculturales" y lamentan que "han convertido las fiestas de la Ascensión en un corta y pega"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños lamenta que el PP "critica as festas antes de que comecen e isto me parece unha falta de respeto" porque "dicir que son decepcionantes antes de que comecen as festas" no tiene sentido porque "as festas son para disfrutalas"

La concejala de Dereitos Sociais y portavoz de Compostela Aberta Martía Rozas defiende que "as bandas que ensaian no centro Xove da Almáciga actuaron por primeira vez o pasado Nadal na carpa da Praza Roxa cando antes non tocaran" y añade que el actual gobierno respalda las actividades de las bandas y grupos compostelanos que cuentan con un espacio por el apoyo del actual gobierno local.