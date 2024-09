Pontevedra amósase ao mundo no Festival de Cine de San Sebastián como sede dos Premios Feroz

Pontevedra presentouse como a vindeira sede dos Premios Feroz no Festival de Cine de San Sebastián, un dos eventos máis importantes dentro da cultura cinematográfica internacional. O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, acompañado dunha delegación municipal conformada polas edís Anabel Guías, Eva Vilaverde e Demetrio Gómez; xunto cos voceiros do Partido Popular, Rafa Domínguez, e do PSOE, Iván Puentes, do grupo municipal; puxo voz a ese feito capitular para a cultura pontevedresa que será ser sede dos galardóns outorgados pola Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). «En Pontevedra estamos empeñados en buscar e atopar novos camiños, en ver e aprender todo o que se está facendo no mundo; en estar na vangarda, en facer unha cidade pensada para as persoas. Logralo é un traballo de moitos e moitas, un traballo que brinda oportunidades como a de ser sede dos Premios Feroz por dous anos», indicou o rexedor. «Os Premios Feroz son un sopro de aire fresco para a nosa programación, e desexo que así o sexamos nós para eles. Queremos ser unha equipa colectivo, onde non quede claro onde empezan os Premios e onde acaba a cidade, e viceversa. A aposta pola cultura ao alcance de todos e todas, e a aposta polo audiovisual son as chaves dunha unión que, como sabedes, irá (e xa vai) moito máis alá dunha gala e dunha xornada cunha alfombra vermella». Durante a presentación, Fernández Lores comentou que «calquera persoa que se achegue a Pontevedra a través dos Premios quedará asombrada. Descubrirá gastronomía, atopará patrimonio, perderase polas súas rúas, comprobará a amabilidade da súa xente e deixarase sorprender cos nosos recunchos e historias. Non repetirá unicamente porque no ano 2026 temos de novo estes premios, repetirá porque quedará namorado desta cidade como eu estou».

Doutra banda, o alcalde quixo agradecer de xeito público o traballo de todas as persoas implicadas á hora de sacar adiante a posibilidade de ser sede dos Premios Feroz, «tanto aos traballadores e traballadoras municipais como ás empresas e institucións que se foron sumando unha vez cristalizou esta simbiose. Quero ofrecer o meu agradecemento pola súa presenza ao vicepresidente da Deputación de Pontevedra e portavoz do PP na corporación municipal, Rafa Domínguez, así como da do portavoz do PSOE na corporación, Iván Puentes; feito que fai fincapé e redunda na obrigatoriedade da lealdade institucional e do apoio entre todas as administracións á hora de sacar adiante citas que transcenden, de xeito evidente, os marcos da Boa Vila». Ademais, tamén estendeulle este agradecemento á Asociación de Informadores Cinematográficos, representada pola xornalista María Guerra, por tomar «a decisión de confiar en nós como cidade e de emprender unha relación que de seguro finalizará coas mellores galas dos Premios ata esta data».

No acto deste sábado celebrado en San Sebastián tamén tamén se anunciou que a gala dos Premios Feroz de Pontevedra estará presentada por La Dani, que na anterior edición gañou o premio ao mellor actor de repartición pola película ‘Te estoy amando locamente’. «Estou tranquilo, orgulloso, bendicido e feliz», dixo. «Sei que todo isto só é unha ilusión e que cando se achegue o momento vou estar moi nervioso, pero serán uns nervios guays. Que tolemia, non? Era dependenta, de súpeto noméanme a un Feroz, gáñoo e ao ano presento a gala... A vida é chulísima». «É unha alegría contar coa Dani como presentador da gala dos Feroz», celebrou María Guerra. «A súa personalidade valente e desprexuiciada representa o espírito libre e iconoclasta da nosa asociación», finalizou.

Durante a súa intervención, María Guerra subliñou que a celebración dos Feroz en Pontevedra vai moito máis alá da gala do 25 de xaneiro: pon o acento no desenvolvemento dunha ampla programación previa que se estenderá desde outubro a xaneiro e que convocará na cidade a algúns dos principais creadores do cinema e as series españolas para proxeccións e coloquios. Paula Ortiz, Eduardo Casanova, Lois Patiño e Víctor Iriarte serán os protagonistas do mes de outubro e nos próximos días anunciarase a programación de novembro.