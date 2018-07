A Festa do Viño chega ao concello de Barro para afianzar unha tradicional cita en Galicia

O concello de Barro presentou unha nova edición dunha das citas máis tradicionais do municipio. A festa tera lugar os días 17, 18 e 19, e nela terán un recoñecemento especial os colleiteiros da zona.

O alcalde de Barro e o resto de autoridades convidan a asistir a Festa do Viño de Barro / Onda Cero Pontevedra

Esta cita é moi diferente pola proposta dunhas actividades moi representantivas da colleita no municipio. Unha das novidades deste ano será un Tunel do Viño, onde todas as persoas que queiran poderán degustar todos os viños presentes na festa e ao mesmo tempo puntualos, creando desta maneira un novo premio, que será o Premio da Cata Popular.