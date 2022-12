Máis de Un Pontevedra

O valor e a memoria dos traxes tradicionais galegos

Recuperamos a nosa cita quincenal co colectivo pontevedrés "De vella a bella" en compañía de Ana Santos. Hoxe falamos do traxe tradicional galego e do traballo que fan para o seu estudo e promoción desde a Asociación Sete Espadelas. Visítannos Xº Luis Rodríguez e David Quiñones.