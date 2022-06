Máis de Un Pontevedra

Se tes máis de 55 anos, a Universidade ten un programa para ti

Falamos do programa universitario de maiores da Uvigo no Campus de Pontevedra en compañía de Ana Santos desde o colectivo "De vella a bella". Coñecemos a Iván Martínez Lemos, director do programa e a Chema, alumno desde hai 11 anos.