Máis de Un Pontevedra

Un mes de febreiro cheo de actividade no Pontiñas

Conversamos coa xerente do Centro Comercial Pontiñas, María Lazara, para coñecer a axenda de actividades que teñen prevista neste mes de febreiro co San Valentín, o Cocido e o Entroido como pratos fortes. As propostas comezan xa este domingo cunha nova actividade: "A idade de ouro en movemento".