PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 28/09/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversamos co portavoz do PP no Concello de Pontevedra, Rafa Domínguez. Buscamos a previsión metereolóxica e abrimos tempo de entrevista coa presidenta da Deputación, Carmela Silva. Adiantamos a nosa cita semanal con Rodrigo Cota e coñecemos as novidades de Culturgal coa súa nova directora, Eva Alonso.