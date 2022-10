PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 27/10/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e falamos de viticultura cos profesionais do Consello Regulador da DO Rías Baixas. Visitamos VIlagarcía de Arousa para sumarnos á programación de "Curtas - Festival do Imaxinario" e, como cada xoves, recibimos a visita de Rodrigo Cota. Ademais, completamos o programa tomando a última antes de marchar co músico pontevedrés Javier Lago.