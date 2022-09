PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 23/09/2022

Abrimos o programa nesta primeira xornada de outono, facendo balance turístico do verán co xerente da Mancomunidade do Salnés, José Ramón García Guinarte. Conversamos cos portavoces dos traballadores de Ence ante unha nova manifestación convocada para a semana que vén, e saudamos a Alejandro Regueiro, candidato á presidencia do Liceo Casino de Pontevedra. Como cada venres, convertemos a radio nun conto en compañía de Carmen Quinteiro e marcamos axenda cultural, de ocio e festiva para esta fin de semana.