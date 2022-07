ONDA CERO PONTEVEDRA

Más de Uno Pontevedra 20/07/2022

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando con Rebeca Castro, técnica de prevención da Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e abrimos tempo de entrevista co director da Editorial Galaxia, Francisco Castro. Organizamos axenda con eventos organizados en Pontevedra e Cambados por AJE e a Bodega Martín Códax, Ademais, completamos o programa coa visita dos amigos de "De vella a bella".