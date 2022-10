PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 18/10/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe a nosa convidada é a alcaldesa de Marín, María Ramallo. Completamos o programa co espazo Cronopios que hoxe trae evento na librería de Pontevedra co escritor Miguel Sande como convidado, e a crónica da gala de entrega do Premio Planeta na que estivo Mercedes Corbillón