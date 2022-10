PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 17/10/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada marcada por un novo accidente mortal nas estradas pontevedresas. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas para celebrar que por fin a choivas chegou ás Rías Baixas para quedarse. Abrimos tempo de entrevista co doutor Pedro Corsino, director do congreso de oftalmoloxía ‘Lifelong Learning 20/22 Curso del Atlántico’ que se celebrará os días 28 e 29 de outubro en Pontevedra. Ademais, como cada luns, escoitamos música nunha nova edición de "Cántamo... en galego!".