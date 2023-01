PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 17/01/2023

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e coñecendo as propostas que os concellos de Pontevedra e Poio levan a Fitur. Como cada martes volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe a nosa convidada é a adestradora do Arxil, Maite Méndez, que este venres recolle o Premio Cidade de Pontevedra na categoría individual. Ademais, completamos o programa co espazo Cronopios e as mellores recomendacións de Mercedes Corbillón.