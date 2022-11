PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 14/11/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando coa madriña da Gran Recollida de Alimentos deste ano, Alba Lago. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e abrimos tempo de entrevista co director da Feira Internacional de Galicia ABANCA, Ricardo Durán. Como cada luns, falamos do mundo do motor con Abel Millán e escoitamos música nunha nova edición de "Cántamo... en galego!".