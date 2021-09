Más de Uno Pontevedra 13/09/2021

Iniciamos a semana revisando a situación da pandemia e o programa de vacinación. O asunto Ence tamen marca este luns coa comparecencia de Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, coa finalidade de valorar a Mesa de Dialogo, celebrada o pasado venres. Nesta liña conversamo con Antón Masa, portavoz da Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra. Tamén compartimos unha entrevista gravada o fin de semana con Merchi Álvarez, veciña do concello de Cambados, que viaxa a Corea para recibir un avanzado tramento contra a evolución da atrofia muscular espinal. E, como cada luns, repasamos as novas do deporte con Rubén e a actualidade do motor con Abel Millán.