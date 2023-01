PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 13/01/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día marcada e conversando co portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Buscamos a previsión metereolóxica para a fin de semana e, como cada venres, convertemos a radio nun conto en compañía de Carmen Quinteiro. Ademais, marcamos axenda cultural e de ocio