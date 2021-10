CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 06/10/2021

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e coa previsión do tempo que nos deixa un anticiclón disposto a quedarse durante toda a ponte do Pilar. Abrimos tempo de entrevista co tenente de alcade de Caldas de Reis, Manuel González, e lembramos a actualidade pontevedresa de hai cinco anos para volver ao presente falando de mobilidade co deputado Uxío Benítez. Ademais, falamos do novo ciclo cultural "Guerrilla" e botamos o peche, como cada mércores, con Carmen Quinteiro.