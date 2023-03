PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 01/03/2023

Abrimos o programa coa actualidade desta primeira xornada de marzo e buscando a previsión metereolóxica. Temos cita con experto para falar sobre as novidades na cotización de autónomos e abrimos tempo de entrevista co portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Completamos o programa con Iria Figueroa no espazo que dedicamos á orientación emocional.