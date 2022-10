Onda Cero Pontevedra

Mas Uno de Pontevedra (15-11-2019)

Chegamos o remate dunha semana marcada por duas operacións contra o tráfico de drogas no porto de Marín. As duas actuacions lograron incautar unha cantidade de casi 900 kilos de cocaína. Analizamos esta situación con membros da Fundación Galega Contra o Narcotráfico. Prestamos atención as citas do fin de semana: concertos de Josele Santiago ou Marcelo Dobode. E coñecemos os detalles da semana da centola, no Grove, e festa da caza, en Rodeiro. O peche falamos coa xornalista María Rey, recién nomeada madrina da Gran Recollida do Banco de Alimentos da provincia de Pontevedra.