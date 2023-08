PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 18/08/2023

Arrancamos coas últimas novas de actualidade en Pontevedra e comarca. Saimos a rúa para preguntar pola percepción cidadá sobre a crisis demográfica do presente. Buscamos voces do sector bateeiro, como Ricardo Herbón de Opmega, para profundizar nas consecuencias da alteración da temperatura da auga das rías e seu impacto no cultivo de mexillón. Na parte más lúdica conversamos con Manuel Omil, portavoz da policía local de Pontevedra, sobre o operativo especial de tráfico para celebrar con seguridad a tradicional batalla de flores. E na recta final do programa, con Noa Pichel e Sofia Caamaño, revisamos os plans do fin de semana na axenda de ocio e cultura.