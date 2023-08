PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 10/08/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día, escoitando o que a Rúa Responde e visitando o Concello de Ribadumia para coñecer os detalles da súa Festa do Pan. Buscamos a información do tempo e, como cada xoves, comentamos a actualidade coa mirada de Rodrigo Cota. Completamos o programa marcando unha completa axenda cultural, de ocio e festiva.