Manu Lourenzo: "Co Entruido deste ano comezamos a recuperar as tradicións de Soutomaior e os nosos festexos propios"

Comentamos a actualidade municipal de Soutomaior co seu alcalde, Manu Lourenzo. Esta fin de semana comeza a programación do “Entruido” recuperando as tradición despois dun traballo de investigación a cargo do antropólogo Rafael Quintía.