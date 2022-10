Máis de Un Pontevedra

Lores: "Os orzamentos da Xunta para 2023 son un boicot á cidade de Pontevedra"

Conversamos co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, sobre os novos orzamentos da Xunta e as partidas destinadas a Pontevedra. Lores amósase preocupado polo que entende como falta de compromiso por parte do goberno galego cos proxectos de futuro da cidade, como a rehabilitación de Santa Clara, a variante de Alba, o dragado do Lérez ou a posta en valor do río Gafos