Iván Puentes: "Imos destapar o Gafos e comezaremos este verán coa recuperación do tramo desde as rúas da Tablada e Rosalía de Castro ata San Roque"

Conversamos concelleiro de Desenvolvemento Sostible, o socialista Iván Puentes, sobre o ambicioso proxecto para destapar o río do Gafos na cidade de Pontevedra. Xa está en marcha a contratación do proxecto que permitirá recuperar o tramo do río que discorre na súa desembocadura. Ademais, xa é inminente a convocatoria do concurso internacional de ideas para liberar o río dos Gafos ao seu paso por Campolongo.