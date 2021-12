Máis de Un Provincia de Pontevedra

A Facultade Ágora reivindica un urbanismo con perspectiva de xénero e que atenda á vida cotiá

A Deputación de Pontevedra pon no centro do debate o espazo público a través da “Facultade Ágora”. A arquitecta e urbanista Zaida Muxí forma parte do cadro docente e conversamos con ela sobre a relación entre espazo e xénero.